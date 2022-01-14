Tesla в очередной раз перенесла производство Cybertruck

Илон Маск, со своей стороны, пообещал официально поделиться подробностями в конце января.

Лишь недавно ссылка на график производства электропикапа была удалена из вебсайта компании. Отныне, мир увидит автомобиль не раньше первого квартала 2023 года.

Отметим, что изначально Cybertruck был анонсирован в 2019 году. Затем компания пообещала выпустить автомобиль в конце 2021 года, а уже в августе производство было отложено до 2022 года.

Согласно данным Reuters задержка связана с тем, что Tesla меняет характеристики и функции автомобиля, чтобы сделать электрокар еще более привлекательным на рынке.