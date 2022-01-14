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Tesla в очередной раз перенесла производство Cybertruck

Автор: Сергей Пышкин

Компания Tesla, которая принадлежит предпринимателю Илону Маску, в очередной раз отложила начало производства Cybertruck. В этот же раз уже на 2023 год.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Илон Маск, со своей стороны, пообещал официально поделиться подробностями в конце января.

Лишь недавно ссылка на график производства электропикапа была удалена из вебсайта компании. Отныне, мир увидит автомобиль не раньше первого квартала 2023 года.

Отметим, что изначально Cybertruck был анонсирован в 2019 году. Затем компания пообещала выпустить автомобиль в конце 2021 года, а уже в августе производство было отложено до 2022 года.

Согласно данным Reuters задержка связана с тем, что Tesla меняет характеристики и функции автомобиля, чтобы сделать электрокар еще более привлекательным на рынке.

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Илон Маск