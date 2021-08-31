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Tesla Model 3 на тестах KNCAP трижды сбила велосипедиста

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Вторник 31 августа 2021 14:40
Tesla Model 3 на тестах KNCAP трижды сбила велосипедиста Фото: Tesla Model 3 на тестах KNCAP (kncap.org)
Автор: Константин Широкун

На тестах краш-тесты KNCAP электрокар Tesla Model 3 показал неудовлетворительный результат. Пассивная безопасность машини на высоте, а вот велосипедиста бортовая электроника не увидела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на KNAP.

Корейские специалисты из организации KNCAP разбили Tesla Model 3 2021 модельного года. Согласно результатам краш-теста, Tesla Model 3 набрала 83,3 балла, что эквивалентно 5 звездам тестов Euro NCAP. Однако из-за неутешительных результатов в категориях безопасности пешеходов и предотвращения несчастных случаев общая оценка снижена до 4 звезд.

Tesla в фронтальном и боковом краш-тестах получила 99,6% - и менее 60% из возможных баллов в других категориях. Дело в том, что система превентивного торможения несколько раз не срабатывала, в результате электрокар сбивал манекена, который имитировал велосипедиста, пересекающего дорогу в поперечном направлении.

Tesla Model 3 на тестах KNCAP трижды сбила велосипедиста

Тест, показанный на видео, особенно показателен. Tesla не замечала и сбивала велосипеды трижды - на скоростях 20, 25 и 40 км/ч.

Краш-тесты по методике KNCAP включают такие испытания: лобовой удар с жестким барьером с 100% перекрытием со скоростью 56 км/ч, лобовой удар с 40% перекрытием на скорости 64 км/ч, боковой удар деформируемым барьером массой 1400 кг на скорости 60 км/ч, а также удар о столб на скорости 32 км/ч.

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