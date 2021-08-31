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Единственный в мире лимузин на базе Dodge Viper выставили на продажу

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Вторник 31 августа 2021 09:05
Единственный в мире лимузин на базе Dodge Viper выставили на продажу Фото: Лимузин Dodge Viper (ebay.com)
Автор: Константин Широкун

Каждый лимузин – это уже в своем роде экзотика. Но тюнеры сумели удивить, представив лимузин на базе Dodge Viper. Теперь он продается за 135 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ebay.

В мире лимузинов постоянно меняются приоритеты – на место "Кадиллаков" и "Линкольнов" приходят "Хаммеры" и Lamborghini. Но даже среди них есть уникальные экземпляры - как, например, этот удлиненный Dodge Viper с открытым верхом.

Автомобиль недавно был выставлен на продажу на интернет-аукционе eBay. Предположительно, это единственный Dodge Viper в мире, который был переоборудован в лимузин. Огромный пассажирский салон может вместить до 12 пассажиров, и в отличие от большинства других лимузинов, данный автомобыль является кабриолетом.

Единственный в мире лимузин на базе Dodge Viper выставили на продажуВ описании лота указано, что лимузин сохранил свой стандартный 8,0-литровый атмосферный двигатель V10 и что он использовался в многочисленных телешоу, рекламных роликах и мероприятиях. Стартовая цена на эксклюзивный суперкар составила 135 000 долларов.

Первые торги не увенчались успехом, но продавец не оставляет попыток продать интересный автомобиль и вновь выставит его на продажу.

Ранее сообщалось, что Dacia Sandero стал самым продаваемым автомобилем в Европе. Бюджетный хэтчбек опередил многолетнего лидера - Volkswagen Golf.

Также мы писали, что Volkswagen прощается со свиной колбасой карривурст. К 2025 году компания намерена исключить из столовых своих немецких заводов мясные блюда, заменив их вегетарианскими и веганскими.

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