Dacia Sandero стал самым продаваемым автомобилем в Европе, опередив Volkswagen Golf

По итогам продаж новых автомобилей в Европе в июле 2021 года бюджетный Dacia Sandero занял первое место. Хэтчбек румынского происхождения, разошедшийся за месяц тиражом 20 446 единиц, опередил Volkswagen Golf. Отметим, Sandero впервые в истории стал лидером продаж в Европе.

Европейский рынок упал на 24 процента в прошлом месяце с 967 830 проданными экземплярами после четырех месяцев роста. Для сравнения, до пандемии в Европе было продано 1,27 миллиона в июле 2020 года и 1,32 миллиона в июле 2019 года. Большинство автопроизводителей и рынков столкнулись с резким сокращением числа регистраций новых автомобилей не только из-за пандемии, но и из-за нехватки полупроводников. Тем не менее продажи в 2021 году за первые семь месяцев года на 24 процента выше, чем за тот же период 2020 года.

Третье поколение Sandero было официально представлено в прошлом году вместе с родственными Sandero Stepway и Logan. Новая модель основана на новейшей платформе CMF-B от Renault Group.

Несмотря на то, что Volkswagen потерял лидерство по продажам в июле 2021 года, он является брендом с наибольшим количеством моделей в топ-10 по продажам благодаря Golf (19 425 проданных единиц) на втором месте, Polo (17 343 единицы) на четвертом, T-Roc (16 494 единиц) на пятом и T-Cross (14 170 единиц) на седьмом месте.

В списке бестселлеров июля также присутствуют Toyota Yaris (18 858 единиц), которая заняла третье место, Hyundai Tucson (14 883 единицы) на шестом месте, Dacia Duster (13 329 единиц) на восьмом месте, Ford Puma (13 283 единицы) на девятом месте и Peugeot 2008 с результатом в 13 134 штук, оказавшийся на 10-м месте.