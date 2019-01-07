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Маск анонсировал строительство завода Tesla в Китае

Новости » Телеком & IT    07.01.2019 - 09:25
Маск анонсировал строительство завода Tesla в Китае
Фото: Илон Маск (spacex.com)

Tesla планирует выпускать в Шанхае на начальном этапе 250 тыс. автомобилей в год

Основатель Tesla Илон Маск объявил, что 7 января в Шанхае начинается строительства завода по производству автомобилей Tesla. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Маска на своей странице в Twitter.

"С нетерпением жду сегодня запуска строительства завода по производству Tesla в Шанхае!" - написал Маск.

Это первый завод, который полностью принадлежит иностранцу и первый для Tesla за пределами США, отмечает Reuters. Tesla планирует выпускать на фабрике в Шанхае на начальном этапе 250 тыс. автомобилей в год, в частности, Tesla Model 3 и Tesla Model Y. В дальнейшем годовая мощность должна будет составлять 500 тыс. автомобилей. 

При этом Маск отметил, что Model S / X и более дорогие версии Model 3 / Y по-прежнему будут производиться в США.

Напомним, ранее Маск анонсировал технологию, которая позволит управлять при помощи смартфона электромобилями Tesla, если те будут находиться в поле зрения. Такая возможность появится в 2019 году.

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