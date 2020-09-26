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Tesla, Ford Motor и еще 3,5 тыс. компаний подали иск против администрации Трампа

Вашингтон, Суббота 26 сентября 2020 04:41
Tesla, Ford Motor и еще 3,5 тыс. компаний подали иск против администрации Трампа
Фото: Дональд Трамп (wikimedia by Michael Vadon)
Автор: Инна Собора

Около 3,5 тыс американских компаний, включая Tesla, Ford Motor, Target, Walgreen и Home Depot, подали иск в суд. Истцы утверждают, что федеральные власти США незаконно повысили таможенные пошлины на китайские товары.

Об этом пишет "Голос Америки".

В качестве ответчиков названы Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и Погранично-таможенная служба США.

Согласно иску, администрация США нарушила ранее установленные правила по вводу тарифов и нарушила ряд процедур.

Администрация президента США Дональда Трампа, в свою очередь, утверждает, что повышение пошлин оправдано, поскольку Китай продолжает хищения американской интеллектуальной собственности и обязывает американские компании предоставлять доступ к их технологиям в обмен на право работы на китайском рынке.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты примут меры в ответ на решение Всемирной торговой организации признать незаконным повышение пошлин на китайские товары.

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