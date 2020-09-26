Tesla, Ford Motor і ще 3,5 тис. компаній подали позов проти адміністрації Трампа

Фото: Дональд Трамп (wikimedia by Michael Vadon)

Близько 3,5 тис американських компаній, включаючи Tesla, Ford Motor, Target, Walgreen і Home Depot, подали позов до суду. Позивачі стверджують, що федеральна влада США незаконно підвищили мита на китайські товари.

Про це пише "Голос Америки".

В якості відповідачів названі Торговий представник США Роберт Лайтхайзер і Прикордонно-митна служба США.

Згідно з позовом, адміністрація США порушила раніше встановлені правила щодо введення тарифів і порушила ряд процедур.

Адміністрація президента США Дональда Трампа, в свою чергу, стверджує, що підвищення мит виправдане, оскільки Китай продовжує розкрадання американської інтелектуальної власності і зобов'язує американські компанії надавати доступ до їх технологіями в обмін на право роботи на китайському ринку.

Раніше Трамп заявив, що Сполучені Штати вживуть заходів у відповідь на рішення Світової організації торгівлі визнати незаконним підвищення мит на китайські товари.