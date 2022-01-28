UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

ТЭС успешно компенсировали аварию на двух блоках АЭС, - эксперт

Автор: Наталия Гурковская

Тепловые электростанции (ТЭС) 25-26 января успешно компенсировали аварийное отключение сразу двух энергоблоков АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление эксперта, первого заместителя Всеукраинской энергетической ассамблеи Юрия Саквы.

"Почти ровный график нагрузки для замещения двух выпавших энергоблоков АЭС. Задачу активации ручного резервирования восстановления частоты ТЭС выполнили успешно", - сообщил Саква.

По его словам, ночной минимум 26 января угольные тепловые электростанции несли рекордную нагрузку 6,67 ГВ.

"Такого не было уже очень давно. Обычно 3-4 ГВт. А в пик - 7,11 ГВт. Отсюда и рекордные 95,3 тыс. тонн сожженного угля, в том числе, со складов взяли 33 тыс. тонн", - добавил эксперт.

Напомним, благодаря активному импорту угля из США и Колумбии частными ТЭС, в первую очередь ДТЭК, запасы угля с начала года выросли почти в 2 раза.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЭС