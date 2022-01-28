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ТЭС успешно компенсировали аварию на двух блоках АЭС, - эксперт

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Киев, Пятница 28 января 2022 10:33
ТЭС успешно компенсировали аварию на двух блоках АЭС, - эксперт Фото: уголь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Тепловые электростанции (ТЭС) 25-26 января успешно компенсировали аварийное отключение сразу двух энергоблоков АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление эксперта, первого заместителя Всеукраинской энергетической ассамблеи Юрия Саквы.

"Почти ровный график нагрузки для замещения двух выпавших энергоблоков АЭС. Задачу активации ручного резервирования восстановления частоты ТЭС выполнили успешно", - сообщил Саква.

По его словам, ночной минимум 26 января угольные тепловые электростанции несли рекордную нагрузку 6,67 ГВ.

"Такого не было уже очень давно. Обычно 3-4 ГВт. А в пик - 7,11 ГВт. Отсюда и рекордные 95,3 тыс. тонн сожженного угля, в том числе, со складов взяли 33 тыс. тонн", - добавил эксперт.

Напомним, благодаря активному импорту угля из США и Колумбии частными ТЭС, в первую очередь ДТЭК, запасы угля с начала года выросли почти в 2 раза.

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