ТЕС успішно компенсували аварію на двох блоках АЕС, - експерт
Теплові електростанції (ТЕС) 25-26 січня успішно компенсували аварійне відключення відразу двох енергоблоків АЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву експерта, першого заступника Всеукраїнської енергетичної асамблеї Юрія Сакви.
"Майже рівний графік навантаження для заміщення двох енергоблоків АЕС, що випали. Задачу активації ручного резервування відновлення частоти ТЕС виконали успішно", - повідомив Саква.
За його словами, нічний мінімум 26 січня вугільні теплові електростанції несли рекордне навантаження 6,67 ГВ.
"Такого не було вже дуже давно. Зазвичай 3-4 ГВт. А в пік - 7,11 ГВт. Звідсіля і рекордні 95,3 тис. тонн спаленого вугілля, у тому числі, зі складів взяли 33 тис. тонн", - додав експерт.
Нагадаємо, завдяки активному імпорту вугілля з США і Колумбії приватними ТЕС, в першу чергу ДТЕК, запаси вугілля з початку року зросли майже в 2 рази.