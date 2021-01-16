ТЭС "Центрэнерго" переведут на газомазутные блоки из-за отсутствия угля на складах

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко сообщил, что с 18 января планируется включение в работу газомазутных блоков ТЭС на фоне роста потребления электроэнергии и недостаточности запасов угля на складах тепловой генерации.

Об этом он сообщил в интервью Deutsche Welle.

"У нас не хватает угля на складах и со следующего понедельника (18 января - ред.) мы включаем газомазутные блоки потому, что наблюдается дефицит электроэнергии", - сказал Витренко.

По словам министра, дефицит в энергосистеме может превысить 1 ГВт, который будет покрыт за счет включения газомазутных блоков. Государственная "Центрэнерго" оперирует 5 газомазутными блоками.

"Мы не так часто их включаем, это скорее исключение из правил. Я надеюсь, что мы пройдем следующую неделю без блэкаутов, есть определенные спекуляции на этот счет", - добавил и.о. министра.

Витренко добавил, что низкие запасы угля на складах государственных ТЭС "Центрэнерго" стали результатом усиленной работы этих ТЭС в 4 квартале 2020 года.

Напомним, 15 января отдельные ТЭС государственной "Центрэнерго" остались без угля из-за чего оператор "Укрэнерго" сообщил о возможных графиках ограничения мощности в период низких температур.

В частности 16-20 января из-за резкого похолодания ожидается рост потребления на 3 ГВт - до 25 ГВт в рамках всей энергосистемы.

По данным издания ExPro, с начала 2021 года максимальное потребление электроэнергии в ОЭС Украины составил - 21,8 ГВт (10:00, 15 января), при этом среднесуточное значение за этот период составило 17,99 ГВт.