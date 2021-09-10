ТЕС не змогли накопичити вугілля через літній обвал цін на електроенергію, - Міненерго
Компанії теплової генерації об’єктивно не змогли виконати план з накопичення вугілля на складах ТЕС через дефіцит коштів, що виник через літню цінову кризу на ринку електроенергії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства енергетики.
"Зараз немає проблеми з відвантаженням вугілля. Є відставання від планів накопичення, пов’язане з фінансовою незбалансованістю компаній, що викликана літньою кризою на ринку електроенергії, але компанії планують поступово нарощувати імпорт вугілля", - йдеться в повідомленні відомства.
В Міненерго наголосили, що в цей осінньою-зимовий період навантаження на ТЕС зросте на 4%.
"Ми проаналізували прогнозну структуру виробництва електричної енергії та обсягів постачання вугільної продукції. За базовим сценарієм проходження ОЗП передбачається збільшення обсягів виробництва на ТЕС на 600 млн кВтгод, або на 4%. Зараз необхідно нарощувати обсяги постачання вугілля, в першу чергу – за рахунок власного вуглевидобутку", - цитує прес-служба слова замміністра Юрія Власенка.
Нагадаємо, в липні через недосконалі правила роботи ринку електроенергії ціни на електроенергію падали до 40 коп./кВт.год, що в 3-4 рази нижче собівартості виробництва.
Це призвело до зриву підготовки до опалювального сезону і низьких запасів вугілля.
У серпні ситуація виправилася і ТЕС почали активно контрактувати нові обсяги вугілля, в тому числі по імпорту, а також активізували ремонтну кампанію.
Як повідомлялося, компанії "ДТЕК Енерго" і державна "Центренерго" домовилися про постачання 75 тис. тонн вугілля з США.