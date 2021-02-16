ТЭС имели рекордные запасы 2,6 млн тонн угля перед началом отопительного сезона, - НКРЭКУ

Тепловые электростанции (ТЭС) пошли в отопительный сезон с рекордными запасами угля на уровне 2,6 млн тонн, но они были сработаны в IV квартале 2020 года из-за повышенной нагрузки на тепловые электростанции в условиях затянувшихся ремонтов на атомных энергоблоках.

Об этом сообщил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк в интервью "Лига.Бизнес".

"Объемы производства на АЭС оказались исторически минимальными и недостаток в системе покрывался за счет угольных ТЭС. Все это привело к тому, что наши рекордные 2,6 млн тонн угля, накопленные перед отопительным сезоном, исчерпались в течение ноября-декабря", - сообщил глава НКРЭКУ.

Он отметил, что подобные события являются скорее исключением из правил, поскольку всегда атомные энергоблоки в Украине в отопительный сезон работают повышенным составом оборудования.

"Никакой катастрофы не произошло. Не думаю, что это саботаж. Надеюсь, техническая ошибка", - добавил Тарасюк.

