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ТЭС имели рекордные запасы 2,6 млн тонн угля перед началом отопительного сезона, - НКРЭКУ

Автор: РБК-Украина

Тепловые электростанции (ТЭС) пошли в отопительный сезон с рекордными запасами угля на уровне 2,6 млн тонн, но они были сработаны в IV квартале 2020 года из-за повышенной нагрузки на тепловые электростанции в условиях затянувшихся ремонтов на атомных энергоблоках.

Об этом сообщил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк в интервью "Лига.Бизнес".

"Объемы производства на АЭС оказались исторически минимальными и недостаток в системе покрывался за счет угольных ТЭС. Все это привело к тому, что наши рекордные 2,6 млн тонн угля, накопленные перед отопительным сезоном, исчерпались в течение ноября-декабря", - сообщил глава НКРЭКУ.

Он отметил, что подобные события являются скорее исключением из правил, поскольку всегда атомные энергоблоки в Украине в отопительный сезон работают повышенным составом оборудования.

"Никакой катастрофы не произошло. Не думаю, что это саботаж. Надеюсь, техническая ошибка", - добавил Тарасюк.

Напомним, в середине января 2021 года НЭК "Укрэнерго" предупредило о риске отключения потребителей из-за низких запасов угля на государственных ТЭС.

Дефицит угля возник из-за срыва ремонтной кампании на атомных электростанциях.

Поскольку АЭС не были готовы нести нагрузку осенью 2020 года, потребности энергосистемы покрывали угольные ТЭС, которые сработали перед отопительным сезоном рекордные запасы угля

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Новости Украины ТарасюкугольТЭС
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