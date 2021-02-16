ТЕС мали рекордні запаси 2,6 млн тонн вугілля перед початком опалювального сезону, - НКРЕКП

Теплові електростанції (ТЕС) пішли в опалювальний сезон з рекордними запасами вугілля на рівні 2,6 млн тонн, але вони були пророблені в IV кварталі 2020 року через підвищене навантаження на теплові електростанції в умовах тривалих ремонтів на атомних енергоблоках.

Про це повідомив голова НКРЕКП Валерій Тарасюк в інтерв'ю "Ліга.Бізнес".

"Обсяги виробництва на АЕС виявилися історично мінімальними і недолік у системі покривався коштом вугільних ТЕС. Все це призвело до того, що наші рекордні 2,6 млн тонн вугілля, накопичені перед опалювальним сезоном, вичерпалися протягом листопада-грудня", - повідомив глава НКРЕКП.

Він зазначив, що подібні події є швидше винятком із правил, оскільки завжди атомні енергоблоки в Україні в опалювальний сезон працюють підвищеним складом обладнання.

"Ніякої катастрофи не сталося. Не думаю, що це саботаж. Сподіваюся, технічна помилка", - додав Тарасюк.