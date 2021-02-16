ТЕС мали рекордні запаси 2,6 млн тонн вугілля перед початком опалювального сезону, - НКРЕКП

Теплові електростанції (ТЕС) пішли в опалювальний сезон з рекордними запасами вугілля на рівні 2,6 млн тонн, але вони були пророблені в IV кварталі 2020 року через підвищене навантаження на теплові електростанції в умовах тривалих ремонтів на атомних енергоблоках.
Про це повідомив голова НКРЕКП Валерій Тарасюк в інтерв'ю "Ліга.Бізнес".
"Обсяги виробництва на АЕС виявилися історично мінімальними і недолік у системі покривався коштом вугільних ТЕС. Все це призвело до того, що наші рекордні 2,6 млн тонн вугілля, накопичені перед опалювальним сезоном, вичерпалися протягом листопада-грудня", - повідомив глава НКРЕКП.
Він зазначив, що подібні події є швидше винятком із правил, оскільки завжди атомні енергоблоки в Україні в опалювальний сезон працюють підвищеним складом обладнання.
"Ніякої катастрофи не сталося. Не думаю, що це саботаж. Сподіваюся, технічна помилка", - додав Тарасюк.
Нагадаємо, в середині січня 2021 року НЕК "Укренерго" попередило про ризик відключення споживачів через низькі запаси вугілля на державних ТЕС.
Дефіцит вугілля виник через зрив ремонтної кампанії на атомних електростанціях.
Оскільки АЕС не були готові нести навантаження восени 2020 року, потреби енергосистеми покривали вугільні ТЕС, які відпрацювали перед опалювальним сезоном рекордні запаси вугілля.