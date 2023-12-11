ТЕС ДТЕК відпустили в енергосистему майже 14 млрд кВт-год електроенергії

ДТЕК Енерго у січні - листопаді цього року відпустили в українську енергосистему понад 13,6 млрд кВт*год електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.
Як зазначається, такий обсяг еквівалентний середньому споживанню близько 4,5 млн родин протягом року.
В компанії уточнили, що згенерована теплоелектростанціями електроенергія дозволила забезпечувати належне балансування української енергосистеми і протягом доби, і під час пікового споживання (вранці і ввечері).
"Теплова генерація в Україні чи не найбільше постраждала від енергетичного терору росії. Попри це наші енергетики зуміли не лише відновити обладнання та здійснити всі планові ремонти в рамках підготовки до зими, але й увесь час протягом року підтримують стабільну роботу енергосистеми, щоб українці були зі світлом і теплом. Продовжуємо це робити і зараз, коли енергосистема відчуває максимальне навантаження через похолодання та мінімальний резерв доступних генеруючих потужностей всередині країни", - цитує прес-служба компанії слова генерального директора ДТЕК Енерго Ільдара Салєєва.
Нагадаємо, 8 грудня повідомлялося, що російські окупанти продовжили масовані атаки на ТЕС ДТЕК, розташовану біля лінії зіткнення. Це була вже восьма атака на прифронтову теплоелектростанцію за останні півтора місяця.
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