ТЕС ДТЕК відпустили в енергосистему майже 14 млрд кВт-год електроенергії

Як зазначається, такий обсяг еквівалентний середньому споживанню близько 4,5 млн родин протягом року.

В компанії уточнили, що згенерована теплоелектростанціями електроенергія дозволила забезпечувати належне балансування української енергосистеми і протягом доби, і під час пікового споживання (вранці і ввечері).

"Теплова генерація в Україні чи не найбільше постраждала від енергетичного терору росії. Попри це наші енергетики зуміли не лише відновити обладнання та здійснити всі планові ремонти в рамках підготовки до зими, але й увесь час протягом року підтримують стабільну роботу енергосистеми, щоб українці були зі світлом і теплом. Продовжуємо це робити і зараз, коли енергосистема відчуває максимальне навантаження через похолодання та мінімальний резерв доступних генеруючих потужностей всередині країни", - цитує прес-служба компанії слова генерального директора ДТЕК Енерго Ільдара Салєєва.

Нагадаємо, 8 грудня повідомлялося, що російські окупанти продовжили масовані атаки на ТЕС ДТЕК, розташовану біля лінії зіткнення. Це була вже восьма атака на прифронтову теплоелектростанцію за останні півтора місяця.