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ТЭС ДТЭК отпустили в энергосистему почти 14 млрд кВт-ч электроэнергии

Фото: ТЭС ДТЭК отпустили в энергосистему почти 14 млрд кВт-ч электроэнергии (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

ДТЭК Энерго в январе - ноябре этого года отпустили в украинскую энергосистему более 13,6 млрд кВт*ч электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Как отмечается, такой объем эквивалентен среднему потреблению около 4,5 млн семей в течение года.

В компании уточнили, что сгенерированная теплоэлектростанциями электроэнергия позволила обеспечивать должную балансировку украинской энергосистемы и в течение суток, и во время пикового потребления (утром и вечером).

"Тепловая генерация в Украине едва ли не больше всего пострадала от энергетического террора россии. Несмотря на это, наши энергетики сумели не только восстановить оборудование и осуществить все плановые ремонты в рамках подготовки к зиме, но и все время в течение года поддерживают стабильную работу энергосистемы, чтобы украинцы были со светом и теплом. Продолжаем это делать и сейчас, когда энергосистема испытывает максимальную нагрузку из-за похолодания и минимального резерва доступных генерирующих мощностей внутри страны", - цитирует пресс-служба компании слова генерального директора ДТЭК Энерго Ильдара Салеева.

Напомним, 8 декабря сообщалось, что российские оккупанты продолжили массированные атаки на ТЭС ДТЭК, расположенную у линии столкновения. Это была уже восьмая атака на прифронтовую теплоэлектростанцию за последние полтора месяца.

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ДТЭКТЭС