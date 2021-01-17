ТЭС "ДТЭК Энерго" работают сверх плана Минэнерго для недопущения дефицита в энергосистеме

Тепловые электростанции компании "ДТЭК Энерго" несут нагрузку полным составом оборудования, генерируя на 48,5% больше электроэнергии, чем предусмотрено прогнозным балансом Минэнерго.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова генерального директора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева.

"Шахты "ДТЭК Энерго" продолжают в полную мощность добывать уголь, предназначенный для тепловой генерации: с 1 января добыча составила 660 тыс. тонн угля газовой марки. Чтобы восполнить нехватку газового угля и обеспечить стабильную работу энергосистемы, компания начинает импорт угля из Казахстана", - сообщил гендиректор.

Салеев также отметил, что импорт угля - это крайняя и временная мера для стабилизации работы энергосистемы.

Гендиректор подчеркнул, что "ДТЭК Энерго" заранее подготовилось к отопительному сезону, обеспечив добычу угля в необходимых объемах и проведя ремонтную кампанию, и был готов к его прохождению в предусмотренному Минэнерго прогнозном балансе.

Однако из-за критической ситуации в энергосистеме и высокой ее потребности в маневренных мощностях ТЭС "ДТЭК Энерго" уже несколько месяцев работают полным составом оборудования, что и привело к исчерпанию запасов.

К примеру, только в декабре 2020 года выработка ТЭС "ДТЭК Энерго" на 48,5%, или 1,142 млрд кВт час превысила прогнозный баланс, утвержденный Минэнерго.

Также гендиректор добавил, что ДТЭК по просьбе государственной "Центрэнерго" отгрузил в адрес ее ТЭС 400 тыс. тонн угля в ноябре-декабре, и еще 50 тыс. тонн поставит в ближайшее время.

Главной причиной низких запасов угля на складах он назвал несвоевременный выход атомных блоков из ремонтов.

По его словам, на наполняемость складов на ТЭС также негативно повлиял временный простой шахт в первой половине прошлого года из-за невостребованности украинского угля и системного кризиса в отрасли, спровоцированного импортом тока из Беларуси и России в начале года.

ДТЭК вынужден был останавливать шахты "Добропольеугля" (в марте 2020 г. - ред.), а это, ориентировочно, недополученные 700 тыс. тонн, которых бы хватило для стабильной работы энергосистемы и прохождения осенне-зимнего периода 2020-2021 годов", - отметил Салеев.

Напомним, 15 января 6 из 9 энергоблоков Змиевской ТЭС государственной "Центрэнерго" были остановлены на аварийный ремонт через отсутствие угля. Еще 13 января запаса угля на этой станции хватало на 2 дня работы.

НЭК "Укрэнерго" уведомил Министерство энергетике о дефиците мощности системы на уровне 2,6 ГВт и предупредил о рисках отключений.

По данным СМИ, с лета 2019 г. операционный контроль над компанией "Центрэнерго" осуществляет группа "Приват".