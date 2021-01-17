ТЕС "ДТЕК Енерго" працюють понад плану Міненерго для недопущення дефіциту в енергосистемі

Теплові електростанції компанії "ДТЕК Енерго" несуть навантаження повним складом обладнання, генеруючи на 48,5% більше електроенергії, ніж передбачено прогнозним балансом Міненерго.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на слова генерального директора "ДТЕК Енерго" Ільдара Салєєва.

"Шахти "ДТЕК Енерго" продовжують у повну потужність видобувати вугілля, призначений для теплової генерації: з 1 січня видобуток становив 660 тис. тонн вугілля газової марки. Щоб заповнити нестачу газового вугілля і забезпечити стабільну роботу енергосистеми, компанія починає імпорт вугілля з Казахстану", - повідомив гендиректор.

Салеєв також зазначив, що імпорт вугілля - це крайня і тимчасова міра для стабілізації роботи енергосистеми.

Гендиректор підкреслив, що "ДТЕК Енерго" заздалегідь підготувався до опалювального сезону, забезпечивши видобуток вугілля в необхідних обсягах і провівши ремонтну кампанію, і був готовий до його проходження у передбаченому Міненерго прогнозному балансі.

Проте через критичну ситуацію в енергосистемі і високої її потреби в маневрових потужностях ТЕС "ДТЕК Енерго" вже кілька місяців працюють повним складом обладнання, що і призвело до вичерпання запасів.

Наприклад, тільки в грудні 2020 року виробіток ТЕС "ДТЕК Енерго" на 48,5%, або 1,142 млрд кВт год перевищив прогнозний баланс, затверджений Міненерго.

Також гендиректор додав, що ДТЕК на прохання державної "Центренерго" відвантажив на адресу її ТЕС 400 тис. тонн вугілля в листопаді-грудні, і ще 50 тис. тонн поставить найближчим часом.

Головною причиною низьких запасів вугілля на складах він назвав несвоєчасний вихід атомних блоків ремонтів.

За його словами, на наповнюваність складів на ТЕС також негативно вплинув тимчасовий простій шахт у першій половині минулого року через незатребуваність українського вугілля та системну кризу в галузі, спровоковану імпортом струму з Білорусі та Росії на початку року.

ДТЕК змушений був зупиняти шахти "Добропільвугілля" (у березні 2020 р. - ред.), а це, орієнтовно, недоотримані 700 тис. тонн, яких би вистачило для стабільної роботи енергосистеми та проходження осінньо-зимового періоду 2020-2021 років", - зазначив Салеєв.

Нагадаємо, 15 січня 6 з 9 енергоблоків Зміївської ТЕС державної "Центренерго" були зупинені на аварійний ремонт через відсутність вугілля. Ще 13 січня запасу вугілля на цій станції вистачало на 2 дні роботи.

НЕК "Укренерго" повідомило Міністерство енергетики про дефіциті потужності системи на рівні 2,6 ГВт і попередив про ризики відключень.

За даними ЗМІ, з літа 2019 р. операційний контроль над компанією "Центренерго" здійснює група "Приват".