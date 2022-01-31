ТЭС ДТЭК Ахметова в январе увеличили запасы угля почти в 2 раза

Запасы угля на ТЭС компании ДТЭК в январе увеличились почти в 2 раза за счет активного импорта из США и Колумбии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства энергетики о запасах угля на 31 декабря 2021 года и 31 января 2022 года.

По состоянию на 31 января на складах ТЭС ДТЭК находится 502 тыс. тонн. При этом 31 декабря на складах было 275 тыс. тонн.

Двукратный рост был обеспечен в том числе за счет импорта топлива из США и Колумбии. В целом ДТЭК приобрел по импорту 1,2 млн тонн угля для обеспечения стабильной работы энергосистемы.

При этом запасы угля на государственных ТЭС в январе выросли только на 3,6% (на 4 тыс. тонн) до 123 тыс. тонн ГосТЭС по-прежнему страдают от дефицита угля. По данным "Укрэнерго", из-за нехватки угля ежедневно простаивает от 5 до 7 энергоблоков государственных ТЭС.