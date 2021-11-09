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Ни одна ТЭС ДТЭК не остановится из-за нехватки угля этой зимой, - Тимченко

Новина українською →
Киев, Вторник 09 ноября 2021 19:45
Ни одна ТЭС ДТЭК не остановится из-за нехватки угля этой зимой, - Тимченко Фото: Максим Тимченко (пресс-служба ДТЭК)
Автор: Артем Горовенко

Компания ДТЭК гарантирует наличие достаточного количества угля для работы всех своих ТЭС в осенне-зимний период 2021-2022 годов.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

"Ни одна ТЭС ДТЭК не будет остановлена по причине нехватки угля. С ноября по март ДТЭК работает максимальным составом оборудования и гарантирует обеспечение всех своих станций углем", - сообщил глава ДТЭК.

Он отметил, что исключением может быть только Луганская ТЭС, к которой физически нет железнодорожного подъезда для поставки угля с контролируемой территории и которая полностью зависит от поставок через территорию России.

Тимченко выразил надежду, что на государственном уровне удастся разблокировать вопрос импорта угля на эту станцию из территории РФ.

По словам генерального директора ДТЭК, компания начала контрактовать импортный уголь в августе. До конца этого года ожидается поставка еще 400 тыс. тонн угля из США и Колумбии.

"В целом в 2021 году мы импортировали 2,5 млн тонн угля. В первом квартале следующего года 600 тыс. тонн угля у нас уже законтрактовано: поставки из Польши и поставки морем", - сказал он.

Максим Тимченко подчеркнул, что несмотря на закрытие 2 шахт в этом году, ДТЭК увеличил объемы добычи угля на оставшихся 9 шахтах компании.

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ДТЭК Максим Тимченко
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