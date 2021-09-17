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ДТЭК поставит в Украину дополнительные 150 тысяч т угля из США для прохождения зимы

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Киев, Пятница 17 сентября 2021 11:12
ДТЭК поставит в Украину дополнительные 150 тысяч т угля из США для прохождения зимы Фото: ДТЭК поставит в Украину дополнительные 150 тысяч т угля из США для прохождения зимы (dtek.com)
Автор: Артем Горовенко

Компания ДТЭК согласовал с американской компанией HC Trading (Heidelberg Cement Group) поставку в Украину еще 2-х партий американского угля в объеме 150 тыс. т.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Это станет уже вторым контрактом компании на импорт угля из США. Первый контракт на поставку 75 тыс. т американского энергетического угля было подписано в конце августа. Общий объем договоренностей с новым поставщиком составляет 150 тыс. т. Ожидается, что уголь будет доставлен в Украину двумя партиями: первая - в декабре 2021, вторая - в январе следующего года", - сообщили в пресс-службе компании.

В компании также отметили, что договоренность на импорт угля является частью подготовки компании к отопительному сезону, поэтому вся партия топлива предназначена для нужд ТЭС ДТЭК.

"До начала отопительного сезона остается все меньше времени, поэтому наша компания делает все возможное, чтобы зайти в него с максимальным ресурсом. Для этого мы активизировали ремонтную кампанию на наших ТЭС, открываем новые лавы и увеличиваем добычу угля на наших шахтах. Кроме этого, мы первыми в Украине начали заблаговременный импорт топлива из Польши, Казахстана и США. Все ради надежности и стабильности украинской энергосистемы, чтобы украинцы были со светом и теплом", - цитирует пресс-служба слова генерального директора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева.

Как сообщалось, в июле из-за несовершенных правил работы рынка электроэнергии цены на электроэнергию падали до 40 коп. / КВт.ч, что в 3-4 раза ниже себестоимости производства.

Это привело к срыву подготовки к отопительному сезону и низким запасам угля.

В августе ситуация исправилась и ТЭС начали активно контрактовать новые объемы угля, в том числе по импорту, а также активизировали ремонтную кампанию.

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