ru ua
Вт, 14 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ТЕС Ахметова збільшили запаси вугілля на 35%, на держТЕС впали на 15%

Новость на русском →
Україна, Вівторок 14 грудня 2021 14:30
ТЕС Ахметова збільшили запаси вугілля на 35%, на держТЕС впали на 15% Фото: вугілля (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Запаси вугілля на ТЕС компанії ДТЕК Ріната Ахметова з початку грудня зросли на 35% - з 240 до 324 тис. тонн. На державних станціях запаси за цей період скоротилися на 15% - зі 120 до 104 тис. тонн.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву компанії.

6 із 8 ТЕС ДТЕК за цей період збільшили свій запас вугілля.

Він скоротився лише на Криворізькій та Луганській ТЕС. Постачання на Луганську ТЕС заблоковано Росією з 1 листопада. На станцію немає технічної можливості підвозити вугілля, оскільки під'їзний шлях до ТЕС лежить лише через окуповану територію Луганської області чи територію РФ.

На державних ТЕС "Центренерго" запаси вугілля впали: на 68% на Вуглегірській ТЕС та на 7% на Зміївській. На Трипільській ТЕС під Києвом запаси вугілля зросли на 4%.

Слов'янська ТЕС "Донбасенерго" збільшила запас вугілля на 6 тис. тонн - з 29,9 до 32 тис. тонн.

Як повідомлялося, з кінця листопада в Україну прибуло три судна з імпортним вугіллям із США: 60,5 тис. тонн, 75 тис. тонн та 66 тис. тонн.

ДТЕК очікує прибуття в українські порти у грудні 2021 року - на початку січня 2022 року ще 3 судна з американським вугіллям.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТЕС
NEWS
Байден за нашою спиною з Путіним нічого вирішувати не буде, - Кулеба
Байден за нашою спиною з Путіним нічого вирішувати не буде, - Кулеба
DAILY
Гривня проти долара. Чи впаде обмінний курс у 2022 році і чого чекають у банках
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Гривня проти долара. Чи впаде обмінний курс у 2022 році і чого чекають у банках