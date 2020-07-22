Терроризм и санкции: в Украине появится "черный список" граждан

Базу данных сформирует Служба финансового мониторинга
Кабинет министров Украины утвердил порядок формирования списка лиц, которые связаны с террористической деятельностью или находятся под международными санкциями. Список будет формироваться на основании, в том числе, судебных решений.
Соответствующее постановление сегодня поддержали на заседании правительства.
В частности, Государственную службу финансового мониторинга обязали сформировать такой перечень на основании решений суда, информации международных организаций или других уполномоченных органов.
В такую базу данных будут заносить ФИО граждан, дату рождения, серию и номер паспорта или другого документа; что касается юридических лиц - полное наименование, местонахождение, идентификационный код.
Фото: порядок формирования "черного списка"
Кроме того, Кабинет министров утвердил положение о единой информационной системе предотвращения и противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.
Напомним, в мае Офис президента опубликовал обновленные списки санкций против России; помимо российских граждан, в нем фигурируют украинцы, причастные к российской агрессии на Донбассе и в Крыму.