Терроризм и санкции: в Украине появится "черный список" граждан

Кабинет министров Украины утвердил порядок формирования списка лиц, которые связаны с террористической деятельностью или находятся под международными санкциями. Список будет формироваться на основании, в том числе, судебных решений.

Соответствующее постановление сегодня поддержали на заседании правительства.

В частности, Государственную службу финансового мониторинга обязали сформировать такой перечень на основании решений суда, информации международных организаций или других уполномоченных органов.

В такую базу данных будут заносить ФИО граждан, дату рождения, серию и номер паспорта или другого документа; что касается юридических лиц - полное наименование, местонахождение, идентификационный код.

Фото: порядок формирования "черного списка"

Кроме того, Кабинет министров утвердил положение о единой информационной системе предотвращения и противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

Напомним, в мае Офис президента опубликовал обновленные списки санкций против России; помимо российских граждан, в нем фигурируют украинцы, причастные к российской агрессии на Донбассе и в Крыму.