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Терроризм и санкции: в Украине появится "черный список" граждан

Киев, Среда 22 июля 2020 17:05
Терроризм и санкции: в Украине появится "черный список" граждан
Фото: Кабинет министров (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Базу данных сформирует Служба финансового мониторинга

Кабинет министров Украины утвердил порядок формирования списка лиц, которые связаны с террористической деятельностью или находятся под международными санкциями. Список будет формироваться на основании, в том числе, судебных решений.

Соответствующее постановление сегодня поддержали на заседании правительства.

В частности, Государственную службу финансового мониторинга обязали сформировать такой перечень на основании решений суда, информации международных организаций или других уполномоченных органов.

В такую базу данных будут заносить ФИО граждан, дату рождения, серию и номер паспорта или другого документа; что касается юридических лиц - полное наименование, местонахождение, идентификационный код.

Фото: порядок формирования "черного списка"

Кроме того, Кабинет министров утвердил положение о единой информационной системе предотвращения и противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

Напомним, в мае Офис президента опубликовал обновленные списки санкций против России; помимо российских граждан, в нем фигурируют украинцы, причастные к российской агрессии на Донбассе и в Крыму.

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