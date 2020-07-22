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Тероризм і санкції: в Україні з'явиться "чорний список" громадян

Київ, Середа 22 липня 2020 17:05
Тероризм і санкції: в Україні з'явиться "чорний список" громадян
Фото: Кабінет міністрів (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Базу даних сформує Служба фінансового моніторингу

Кабінет міністрів України затвердив порядок формування списку осіб, які пов'язані з терористичною діяльністю або перебувають під міжнародними санкціями. Список буде формуватися на підставі, в тому числі, судових рішень.

Відповідну постанову сьогодні підтримали на засіданні уряду.

Зокрема, Державну службу фінансового моніторингу зобов'язали сформувати такий перелік на підставі рішень суду, інформації міжнародних організацій або інших уповноважених органів.

До такої бази даних будуть заносити ПІБ громадян, дату народження, серію і номер паспорта або іншого документа; щодо юридичних осіб - повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код.

Як уточнили в Міністерстві фінансів, інформація буде подаватися до Держфінмоніторингу СБУ і МЗС для включення в список. Ці ж органи будуть розглядати запити щодо виключення осіб із зазначеного переліку терористів. Реалізація нових положень забезпечить технічну відповідність українського законодавства Міжнародним стандартам FATF.

Фото: порядок формування "чорного списку"

Крім того, Кабінет міністрів затвердив положення про єдину інформаційну систему запобігання та протидії відмиванню злочинних доходів, фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення.

Нагадаємо, в травні Офіс президента опублікував оновлені списки санкцій проти Росії; крім російських громадян, у ньому фігурують українці, причетні до російської агресії на Донбасі та в Криму.

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