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Терроризировали бизнес и население: в Киевской области разоблачили банду "авторитета"

Автор: Дмитрий Левицкий

В Киевской области нейтрализовали банду известного криминального авторитета. Участники банды выбивали несуществующие долги с населения, а также облагали "данью" местных предпринимателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Путем запугивания и держание в страхе граждан, по данным СБУ, банда планировала установить и распространить свое преступное влияние на территории Киевской области.

"В состав группировки входили трое жителей Переяслава. Их координировал криминальный авторитет, который ранее неоднократно привлекался к ответственности за совершение тяжких преступлений", - рассказали в СБУ.

Фото: СБУ разоблачила банду в Киевской области ssu.gov.ua)

Правоохранители задокументировали факт вымогательства 10 тысяч долларов с двух бизнесменов. Злоумышленников задержали во время передачи части денег от предпринимателей в одном из ресторанов Переяслава.

По месту жительства организатора банды прошли обыски, в ходе которых выявили крупную партию наркотиков, упаковочный материал и весы.

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Служба безопасности УкраиныКиевская область