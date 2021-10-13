Терроризировали бизнес и население: в Киевской области разоблачили банду "авторитета"

Путем запугивания и держание в страхе граждан, по данным СБУ, банда планировала установить и распространить свое преступное влияние на территории Киевской области.

"В состав группировки входили трое жителей Переяслава. Их координировал криминальный авторитет, который ранее неоднократно привлекался к ответственности за совершение тяжких преступлений", - рассказали в СБУ.

Фото: СБУ разоблачила банду в Киевской области ssu.gov.ua)

Правоохранители задокументировали факт вымогательства 10 тысяч долларов с двух бизнесменов. Злоумышленников задержали во время передачи части денег от предпринимателей в одном из ресторанов Переяслава.

По месту жительства организатора банды прошли обыски, в ходе которых выявили крупную партию наркотиков, упаковочный материал и весы.