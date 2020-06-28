Террористу из Рединга выдвинули обвинения в тройном убийстве

Нападавшему также предъявлено обвинение в покушении на убийство троих человек
В Великобритании предъявлены обвинения 25-летнему выходцу из Ливии Хаири Саадалле, подозреваемому в нападении с ножом на прохожих в британском городе Рединг (графство Беркшир). 29 июня он предстанет перед судом.
Об этом сообщает BBC.
Кроме того, Саадалле предъявлено обвинение в покушении на убийство троих человек.
Расследованием дела занимается контртеррористическая полиция.
Отмечается, что Саадалла переехал в Великобританию из Ливии в 2012 году. Изначально он запросил убежище, а в 2018 году получил разрешение на пребывание в стране.
Напомним, 21 июня в британском городке Рединг мужчина с ножом напал на прохожих во время манифестации против расизма, погибли трое людей.
Нападавшего задержали и британская полиция расследует действия как теракт.
Кроме того РБК- Украина писало, что в шотландском городе Глазго неизвестный мужчина напал на людей с ножом, в результате чего погибли по меньшей мере три человека.
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Автор: Надежда Собенко