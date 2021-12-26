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Террорист-смертник подорвался возле ресторана в Конго: есть погибшие

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Конго, Воскресенье 26 декабря 2021 00:14
Террорист-смертник подорвался возле ресторана в Конго: есть погибшие Фото: взрыв прогремел у ресторана в Конго (twitter.com/Eze_Musitu)
Автор: Наталья Скороход

В городе Бени в Конго прогремел мощный взрыв. Террорист-смертник активировал бомбу у ресторана, где люди праздновали Рождество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Губернатор региона генерал Экенжа Сильвена сообщил, что мужчина активировал бомбу после того, как охранники не впустили его в ресторан.

"Террорист-смертник, которому охранники не позволили войти в переполненный бар, активировал бомбу у входа в бар", - говорится в заявлении.

В результате взрыва погибли шесть человек, включая самого террориста-смертника. Еще 14 человек получили ранения, в том числе двое местных чиновников.

Мэр Бени Нарцисс Мутеба Кашале также сообщил, что в центре города взорвалась бомба.

"В целях безопасности я прошу население оставаться дома", - сказал мэр.

Журналист издания, который находился в Конго сообщил, что услышал взрыв около 19:00, после этого последовали выстрелы.

Представитель полиции Нассон Мурара сказал, что офицеры открыли огонь боевыми патронами, чтобы разогнать разъяренную толпу, которая пыталась воспрепятствовать доступу следователей к месту взрыва. По его словам, никто не пострадал.

На изображениях, опубликованных в социальных сетях, можно увидеть стулья, которые разбросало по территории после взрыва. Также среди обломков можно увидеть по крайней мере четыре тела, в том числе тело маленькой девочки.

Напомним, что в Конго боевики обстреляли лагерь беженцев. В результате 20 человек погибли.

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Теракт Конго Взрыв
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