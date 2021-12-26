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Терорист-смертник підірвався біля ресторану в Конго: є загиблі

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Конго, Неділя 26 грудня 2021 00:14
Терорист-смертник підірвався біля ресторану в Конго: є загиблі Фото: вибух прогримів біля ресторану в Конго (twitter.com/Eze_Musitu)
Автор: Наталья Скороход

У місті Бені в Конго пролунав потужний вибух. Терорист-смертник активував бомбу біля ресторану, де люди святкували Різдво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Губернатор регіону генерал Екенжа Сільвена повідомив, що чоловік активував бомбу після того, як охоронці не впустили його в ресторан.

"Терорист-смертник, якому охоронці не дозволили увійти в переповнений бар, активував бомбу біля входу в бар", - йдеться в заяві.

В результаті вибуху загинули шестеро людей, включаючи самого терориста-смертника. Ще 14 людей отримали поранення, в тому числі двоє місцевих чиновників.

Мер Бені Нарцис Мутеба Кашале також повідомив, що в центрі міста вибухнула бомба.

"З метою безпеки я прошу населення залишатися вдома", - сказав мер.

Журналіст видання, який перебував у Конго повідомив, що почув вибух близько 19:00, після цього послідували постріли.

Представник поліції Нассон Мурара сказав, що офіцери відкрили вогонь бойовими патронами, щоб розігнати розлючений натовп, який намагався перешкодити доступу слідчих до місця вибуху. За його словами, ніхто не постраждав.

На зображеннях, опублікованих в соціальних мережах, можна побачити стільці, які розкидало по території після вибуху. Також серед уламків можна побачити принаймні чотири тіла, в тому числі тіло маленької дівчинки.

Нагадаємо, що у Конго бойовики обстріляли табір біженців. В результаті 20 людей загинули.

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Теракт Конго Вибух
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