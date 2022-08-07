Террор, мобилизация и псевдореферендумы: что происходит на захваченных Россией территориях

Оккупанты на захваченных территориях Украины совершают террор против мирного населения, а мужчин забирают в армию, чтобы отправить на войну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram.
Россияне используют для манипуляций Запорожскую АЭС. Таким образом оккупанты хотят сыграть на опасениях Запада касательно ядерной угрозы в Украине.
Российские захватчики готовятся к проведению так называемого "референдума". Кураторы и коллаборанты ищут помещения и формируют своих представителей СМИ для пропаганды.
Россия запустила очередной фейк об обстрелах мирных жителей украинскими войсками.
"Иностранные наемники открыли огонь по местным жителям, которые не захотели уступать свои дома, пострадали 9 человек", - говорится в пропагандистских сообщениях.
На территории ОРДЛО началась новая волна принудительной мобилизации. На войну забирают непригодных и тех мужчин, которые раньше имели "отсрочку".
Оккупанты также обстреливают Донецк для манипуляции и обвиняют в этом ВСУ.
Родителей школьников просят оказать "гуманитарную помощь" для жителей временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей. Их призывают отдать русскоязычные учебники.
Напомним, в Херсонской области оккупанты готовятся к псевдореферендуму и начали покупать голоса.
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