Террор, мобилизация и псевдореферендумы: что происходит на захваченных Россией территориях

Запорожская область

Россияне используют для манипуляций Запорожскую АЭС. Таким образом оккупанты хотят сыграть на опасениях Запада касательно ядерной угрозы в Украине.

Херсонская область

Российские захватчики готовятся к проведению так называемого "референдума". Кураторы и коллаборанты ищут помещения и формируют своих представителей СМИ для пропаганды.

Харьковская область

Россия запустила очередной фейк об обстрелах мирных жителей украинскими войсками.

"Иностранные наемники открыли огонь по местным жителям, которые не захотели уступать свои дома, пострадали 9 человек", - говорится в пропагандистских сообщениях.

Донецкая и Луганская области

На территории ОРДЛО началась новая волна принудительной мобилизации. На войну забирают непригодных и тех мужчин, которые раньше имели "отсрочку".

Оккупанты также обстреливают Донецк для манипуляции и обвиняют в этом ВСУ.

Крым

Родителей школьников просят оказать "гуманитарную помощь" для жителей временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей. Их призывают отдать русскоязычные учебники.