В терроборону вступили 100 тысяч украинцев с начала войны

В Украине к территориальной обороне присоединились 100 тысяч граждан с начала полномасштабного вторжения войск РФ и войны с 24 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Национальную гвардию ( НГУ ).

"Гордимся такой подмогой, вместе до конца! Спасибо каждому смелому украинцу и украинке, которая демонстрирует вместе с нами несгибаемый дух украинского воина!" - отметили в НГУ.

"С начала российского вторжения в территориальную оборону вступили 100 тысяч украинцев", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее мы рассказывали, где можно записаться в территориальную оборону, и публиковали список адресов.

А также писали, как присоединиться к Интернациональному легиону обороны Украины, и какой алгоритм действий.

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