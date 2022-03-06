До терроборони вступили 100 тисяч українців з початку війни

В Україні до територіальної оборони долучилися 100 тисяч громадян з початку повномасштабного вторгнення військ РФ і війни з 24 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Національну гвардію ( НГУ ).

"Пишаємося такою підмогою, разом до кінця! Дякуємо кожному сміливому українцю та українці, яка демонструє разом з нами непохитний дух українського воїна!" - зазначили в НГУ.

"З початку російського вторгнення до територіальної оборони вступили 100 тисяч українців.", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Раніше ми розповідали, де можна записатися до територіальної оборони, та публікували список адрес.

А також писали, як приєднатися до інтернаціонального легіону оборони України, та який алгоритм дій.

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