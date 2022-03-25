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Терроборона Славутича отбила первую попытку русского наступления на город, - Арестович

Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

В городе Славутич Киевской области территориальная оборона отбила первую попытку наступления оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Героически держится Мариуполь, героически держится Чернигов. Отдельная благодарность личному составу и жителям города Славутич, города ядерщиков, терроборона которого отбила первую попытку российского наступления и героически держит оборону города", - сказал советник офиса президента Алексей Арестович.

Отмечается, что 24 марта оккупанты приблизились к Славутича и обстреляли блокпост на въезде в город.

А уже 25 марта городские власти Славутича разместили на своем сайте сообщение с призывом к жителям не выходить из домов, потому что в городе работают снайперы.

Ранее мы сообщали, что в Славутиче запретили передвигаться по городу из-за снайперов.

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