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На территорию Беларуси прибыли иностранные военные: Генштаб предупреждает о провокациях

Фото: Россия стягивает на территорию Беларуси иностранных военных (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

На территорию Беларуси прибыли воинские подразделения из нескольких стран. Украинские военные не исключают проведения провокаций на границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга.

По его словам, Россия стягивает на территорию Беларуси военных из стран Азии и Африки.

"Так, 3 августа на аэродром Мачулищи Минская область прибыли первые иностранные команды из РФ, Вьетнама, Узбекистана, Камеруна, Лаоса, Таджикистана, Кыргызстана, Сирии и Мали", - отметил Громов.

Он объяснил, что Россия и Беларусь таким образом хотят продемонстрировать якобы военное сотрудничество. Кроме того, РФ запланировала провести на полигонах Беларуси с 13 по 21 августа армейские игры с участниками из 37 стран.

Громов предупредил, что агрессор может проводить накануне Дня независимости Украины провокации и диверсии для дискредитации.

"По некоторым оценкам специалистов, не исключено проведение диверсий с непреднамеренными жертвами среди иностранцев с последующей демонизацией Украины, обвинения во всех возможных и невозможных грехах, создание очередной почвы для втягивания белорусского народа в кровавые планы Путина", - объяснил Громов.

Напомним, в ночь на 11 августа в белорусском военном аэродроме "Зябровка", где находятся российские военные, прогремели несколько взрывов, а также были замечены вспышки.

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