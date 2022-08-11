На территорию Беларуси прибыли иностранные военные: Генштаб предупреждает о провокациях

По его словам, Россия стягивает на территорию Беларуси военных из стран Азии и Африки.

"Так, 3 августа на аэродром Мачулищи Минская область прибыли первые иностранные команды из РФ, Вьетнама, Узбекистана, Камеруна, Лаоса, Таджикистана, Кыргызстана, Сирии и Мали", - отметил Громов.

Он объяснил, что Россия и Беларусь таким образом хотят продемонстрировать якобы военное сотрудничество. Кроме того, РФ запланировала провести на полигонах Беларуси с 13 по 21 августа армейские игры с участниками из 37 стран.

Громов предупредил, что агрессор может проводить накануне Дня независимости Украины провокации и диверсии для дискредитации.

"По некоторым оценкам специалистов, не исключено проведение диверсий с непреднамеренными жертвами среди иностранцев с последующей демонизацией Украины, обвинения во всех возможных и невозможных грехах, создание очередной почвы для втягивания белорусского народа в кровавые планы Путина", - объяснил Громов.