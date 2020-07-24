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Территория поиска полтавского захватчика увеличена, - полиция

Автор: РБК-Украина

Полиция оцепила зону поиска Романа Скрипника

По состоянию на утро 24 июля территория поиска полтавского захватчика расширена. Поиски продолжаются в Миргородском районе.

Об этом в эфире Украина 24 рассказал спикер полиции Полтавской области Роман Гришин.

По его словам, полиция продолжает поиски Романа Скрипника в полях и лесопосадках.

"Сейчас эта местность оцеплена, территория поиска увеличена и оперативные меры по поиску продолжаются… Это территория Миргородского района… По нашей информации, у него при себе предмет похожий на гранату", - отметил Гришин.

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Он также обратился с призывом к местным жителям быть максимально осторожными.

Напомним, ранее в МВД призвали жителей Полтавской области не пытаться самостоятельно задержать угонщика, который накануне взял в заложники полицейского, но в течение дня отпустил его и продолжает скрываться от полиции.

Ранее также сообщалось, что в отношении Скрипника открыли уголовное дело по трем статьям; ему инкриминируют посягательство на жизнь и здоровье правоохранителя, захват заложника и незаконное обращение с боеприпасами.

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