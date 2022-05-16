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На территории России экспроприировали заводы Renault и будут выпускать "москвичи"

Новина українською →
Москва, Понедельник 16 мая 2022 09:09
На территории России экспроприировали заводы Renault и будут выпускать "москвичи" Фото: предприятия французской корпорации Renault конфискованы на территории РФ (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

На территории России решили конфисковать предприятия французской корпорации Renault, которая приостановила свою деятельность после вторжения в Украину. На московском заводе вместо автомобилей под брендами Renault и Nissan будут выпускать "москвичи".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Москвы Сергея Собянина.

"Я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом "Москвич"", - написал Собянин на своем сайте.

Кроме того, как сообщило министерство промышленности и торговли РФ, 67,69% акций автоконцерна "АВТОВАЗ" переходят в собственность ФГУП "НАМИ".

"В рамках существующих лицензий продолжится выпуск всей линейки автомобилей LADA на заводах АВТОВАЗа. Также АВТОВАЗ будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке", - говорится в сообщении.

Условием является опцион на обратный выкуп Renault своей доли в АВТОВАЗе, который может быть реализован в течение следующих 6 лет.

Renault, западный автопроизводитель, наиболее подверженный влиянию в России, заявил в марте, что приостанавливает работу своего московского завода и рассматривает возможность неденежного списания на сумму 2,2 млрд евро, чтобы отразить потенциальные потери.

В апреле министерство торговли РФ заявило, что завод Renault в Москве, производящий автомобили под брендами Renault и Nissan, будет передан правительству города. Также анонсировалась передача 68% акций крупнейшего российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" автомобильному научно-исследовательскому институту за символический 1 рубль.

Вторжение Москвы в Украину 24 февраля спровоцировало массовый отток корпораций из России. По данным Йельской школы менеджмента, около 1 тысячи компаний объявили о том, что в той или иной степени сокращают свою деятельность.

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