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На территории Китая находятся более 500 украинцев, - МИД

Новости » Политика     30.01.2020 - 19:40
На территории Китая находятся более 500 украинцев, - МИД
Фото: Министерство иностранных дел Украины (РБК-Украина)

В Министерстве отметили, что принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан Украины, которые находятся в местностях, пораженных вирусом

На территории Китайской Народной Республики может находиться более полтысячи украинцев. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины на запрос РБК-Украина.

Как отмечается, на консульском учете находятся 592 украинцев.

"По состоянию на январь 2020 года, на консульском учете Посольства Украины в КНР, а также генеральных консульств Украины в Шанхае и Гуанчжоу находятся 592 гражданина Украины. В то же время, фактическое количество наших соотечественников в Китае может быть значительно больше", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, в Министерстве отметили, что принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан Украины, которые находятся в местностях, пораженных вирусом.

"МИД Украины, а также все причастные ЦОИВ, в пределах компетенции, принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан Украины, которые находятся в местностях, пораженных вирусом", - сообщили в МИД.

Напомним, сегодня в аэропорт "Борисполь" прилетел самолет, который эвакуировал украинцев с китайского острова Хайнань из-за нового коронавируса. В частности, из Саньи вернулись 158 украинцев.

Кроме того, Еврокомиссия допустила Швейцарию к европейской системе быстрого оповещения о чрезвычайных ситуациях из-за распространения коронавируса, вспышка которого произошла в Китае. Данная система обеспечивает скоординированную реакцию ЕС на коронавирус.

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