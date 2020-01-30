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На території Китаю перебувають понад 500 українців, - МЗС

Новини » Політика     30.01.2020 - 19:40
На території Китаю перебувають понад 500 українців, - МЗС
Фото: Міністерство закордонних справ України (РБК-Україна)

У Міністерстві зазначили, що вживають всіх необхідних заходів задля забезпечення безпеки громадян України, які знаходяться у місцевостях, уражених вірусом

На території Китайської Народної Республіки може перебувати понад півтисячі українців. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України на запит РБК-Україна.

Як зазначається, на консульському обліку перебувають 592 українців.

"Станом на січень 2020 року, на консульському обліку Посольства України в КНР, а також генеральних консульств України в Шанхаї та Гуанчжоу перебувають 592 громадянина України. Водночас, фактична кількість наших співвітчизників у Китаї може бути значно більшою", - повідомили у відомстві.

Крім того, у Міністерстві зазначили, що вживають всіх необхідних заходів задля забезпечення безпеки громадян України, які знаходяться у місцевостях, уражених вірусом.

"МЗС України, а також усі причетні ЦОВВ, в межах компетенції, вживають всіх необхідних заходів задля забезпечення безпеки громадян України, які знаходяться у місцевостях, уражених вірусом", - повідомили в МЗС.

Нагадаємо, сьогодні в аеропорт "Бориспіль" прилетів літак, який евакуював українців з китайського острова Хайнань через новий коронавірус. Зокрема, з Саньї повернулися 158 українців.

Крім того, Єврокомісія допустила Швейцарію до європейської системи швидкого оповіщення про надзвичайні ситуації через поширення коронавірусу, спалах якого стався у Китаї. Дана система забезпечує скоординовану реакцію ЄС на коронавірус.

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