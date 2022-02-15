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Территориальная оборона и индексация пенсий. Рада возвращается с карантина: что рассмотрят

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Киев, Вторник 15 февраля 2022 08:46
Территориальная оборона и индексация пенсий. Рада возвращается с карантина: что рассмотрят Фото: сегодня Рада возвращается в режим пленарных заседаний (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 15 февраля Верховная рада вернется к работе в режиме пленарных заседаний после "коронавирусных" каникул. Парламентарии начнут заседание традиционно в 10:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня Рады.

В частности, в начале, после выступлений и объявлений нардепов, парламент утвердит повестку дня седьмой сессии ВР, а затем перейдет непосредственно к рассмотрению законопроектов.

Так, сегодня нардепы рассмотрят законопроект №4668, который предусматривает внесение изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования пенсионного законодательства, цель которого определить ежегодную дату индексации пенсий - 1 марта.

Вместе с тем Рада планирует рассмотреть законопроект №6521 о предоставлении возможности территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения военных (боевых) действий.

Кроме этого, парламентарии сегодня рассмотрят и такие законопроекты об:

  • административной ответственности граждан за нарушение таможенных правил (№6051);
  • обеспечении прозрачности местного самоуправления (№ 6401);
  • совершенствовании регулирования нотариальной деятельности (№ 5644);
  • государственную поддержку кинематографии в Украине (№6194);
  • внесении изменений в Уголовный кодекс Украины для реализации закона о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине (№ 5110);
  • зачислении акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования табачных изделий (№ 5719);
  • общегосударственной социальной программе "Питьевая вода Украины на 2022 - 2026 годы (№ 5723);
  • развитии систем накопления энергии (№5436-д);
  • защите прав и интересов ребенка (№ 5330-1);
  • урегулировании вопроса предоставления пациентам лекарственных средств из сострадания (№5736).

Также в Раде планируют заслушать отчет временной следственной комиссии ВР по проверке и оценке состояния "Укрзализныци".

Напомним, ранее стало известно, что Верховная рада рассмотрит законопроект о повышении зарплат военным на этой неделе.

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