Територіальна оборона та індексація пенсій. Рада повертається з карантину: що розглянуть
Сьогодні, 15 лютого Верховна рада повернеться до роботи в режимі пленарних засідань після "коронавірусних" канікул. Парламентарі розпочнуть засідання традиційно о 10:00.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний Ради.
Зокрема, на початку, після виступів та оголошень нардепів, парламент затвердить порядок денний сьомої сесії ВР, а потім перейде, безпосередньо до розгляду законопроєктів.
Так, сьогодні нардепи розглянуть законопроект №4668, який передбачає внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства, який має на меті визначити щорічну дату індексації пенсій - 1 березня.
Разом з тим Рада планує розглянути законопроект №6521 щодо надання можливості територіальній обороні виконувати завдання в районах ведення воєнних (бойових) дій.
Крім цього, парламентарі сьогодні розглянуть й такі законопроекти про:
- адміністративну відповідальність громадян за порушення митних правил (№ 6051);
- забезпечення прозорості місцевого самоврядування (№ 6401);
- вдосконалення регулювання нотаріальної діяльності (№ 5644);
- державну підтримку кінематографії в Україні (№ 6194);
- внесення змін до Кримінального кодексу України для реалізації закону про запобігання та протидію антисемітизму в Україні (№ 5110);
- зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання тютюнових виробів (№ 5719);
- загальнодержавну соціальну програму Питна вода України на 2022 - 2026 роки (№ 5723);
- розвиток систем накопичення енергії (№ 5436-д);
- захист прав та інтересів дитини (№ 5330-1);
- врегулювання питання надання пацієнтам лікарських засобів зі співчуття (№ 5736).
Також у Раді мають заслухати звіт Тимчасової слідчої комісії ВР щодо перевірки та оцінки стану "Укрзалізниці".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Верховна рада розгляне законопроєкт про підвищення зарплат військовим на цьому тижні.