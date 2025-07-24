Терпіння скінчилося: Фон дер Ляєн заявила Сі Цзіньпіну про "переломний момент" у відносинах

"У міру поглиблення нашої співпраці зростали і дисбаланси. Ми досягли переломного моменту", - сказала фон дер Ляєн голові КНР Сі Цзіньпіну під час саміту в Пекіні.

Вона мала на увазі дефіцит торговельного балансу ЄС з Китаєм, який торік зріс до історичних 305,8 млрд євро.

"Перебалансування наших двосторонніх відносин вкрай важливе... Китаю і Європі вкрай важливо визнати наші занепокоєння і запропонувати реальні рішення", - додала глава Єврокомісії.

Під час зустрічі Сі Цзіньпін закликав ЄС "зробити правильний стратегічний вибір" завуальовано розкритикувавши агресивну позицію Брюсселя щодо Китаю.

"Що серйозніша і складніша міжнародна ситуація, то більше Китай і ЄС мають зміцнювати зв'язки, зміцнювати взаємну довіру і поглиблювати співпрацю", - заявив Сі Цзіньпін фон дер Ляєн.

Комуністичний диктатор заявив, що "китайські та європейські лідери повинні... зробити правильний стратегічний вибір, що відповідає очікуванням народу".

Саміт на тлі розбіжностей

Це перша особиста зустріч лідерів ЄС і Китаю з 2023 року. Вона відбувається в умовах посилення розбіжностей після короткого періоду можливої розрядки.

Тижні перед самітом були сповнені торговельними суперечками за принципом "око за око" та агресивною європейською риторикою, наприклад, звинуваченням фон дер Ляєн від 8 липня в тому, що Китай наповнює світові ринки через свої надлишкові потужності та "сприяє розвитку військової економіки Росії".

Однак незадовго до саміту фон дер Ляєн висловилася більш примирливо, назвавши його можливістю "як просунути вперед, так і відновити баланс наших відносин".

Позиція Китаю

Державне інформаційне агентство "Сіньхуа" заявило, що Китай є "найважливішим партнером" для Європи, який має низку спільних інтересів.

"Китай є найважливішим партнером Європи, а не системним суперником", - йдеться в коментарі.

У заяві йдеться про те, що обидві сторони мають спільні інтереси у сфері торгівлі, клімату та глобального управління, і додається: "Ці області дотику не повинні затьмарюватися окремими точками тертя".

ЄС визначає Китай як "партнера, конкурента і системного суперника", що визначає його стратегічний підхід до політики щодо Китаю.

Очікування від саміту

Саміт було скорочено з двох днів до одного на прохання Пекіна. Він також був перенесений з Брюсселя до китайської столиці, оскільки Сі Цзіньпін відмовився їхати в Європу.

Візит збігся з 50-річчям встановлення дипломатичних відносин між ЄС і КНР. Перед зустріччю з китайським лідером фон дер Ляєн і голова Європейської Ради Антоніу Кошта провели саміт ЄС-Японія в Токіо.

Хоча спільного комюніке не планується, ЄС має намір опублікувати заяву з ключовими меседжами. Про це повідомили джерела Bloomberg, знайомі з ходом переговорів.

Крім того, сторони готують знакову кліматичну декларацію. Її підпишуть у Пекіні в четвер, із зобов'язаннями щодо зниження викидів і подачі планів ООН до саміту COP30 у Бразилії.