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Терористи - нелюди. Зеленський різко відреагував на обстріл Курахового

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Київ, Середа 07 грудня 2022 16:53
Терористи - нелюди. Зеленський різко відреагував на обстріл Курахового Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Терористи, які обстріляли в середу, 7 грудня, Курахове (Донецька область), є нелюдями та відповідатимуть за цей вчинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Telegram.

Він нагадав, що під вогнем у Кураховому опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки. За його словами, щонайменше шість мешканців загинуло та ще п'ятеро - отримали поранення.

"Терористи - нелюди. І вони відповідатимуть за це", - написав президент.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські війська потужно обстріляли Курахове в Донецькій області.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що в результаті атаки вісім людей загинули, а п'ятеро - отримали поранення.

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Володимир Зеленський Донецька область Обстріл Курахово Війна Росії проти України
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