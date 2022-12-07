Терористи - нелюди. Зеленський різко відреагував на обстріл Курахового
Терористи, які обстріляли в середу, 7 грудня, Курахове (Донецька область), є нелюдями та відповідатимуть за цей вчинок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Telegram.
Він нагадав, що під вогнем у Кураховому опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки. За його словами, щонайменше шість мешканців загинуло та ще п'ятеро - отримали поранення.
"Терористи - нелюди. І вони відповідатимуть за це", - написав президент.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські війська потужно обстріляли Курахове в Донецькій області.
Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що в результаті атаки вісім людей загинули, а п'ятеро - отримали поранення.
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