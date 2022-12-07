Террористы - нелюди. Зеленский резко отреагировал на обстрел Курахово

Террористы, которые обстреляли в среду, 7 декабря, Курахово (Донецкая область), являются нелюдями и будут отвечать за этот поступок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Он напомнил, что под огнем в Курахово оказались рынок, автостанция, заправки, жилые дома. По его словам, по меньшей мере шесть жителей погибло и еще пятеро - получили ранения.

"Террористы - нелюди. И они будут отвечать за это", - написал президент.