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Терористи напали на школу: в Уганді вбили 37 дітей

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Уганда, Неділя 18 червня 2023 01:55
Терористи напали на школу: в Уганді вбили 37 дітей Фото: бойовики напали на школу та вбили дітей в Уганді (twitter Samuel Baker BYANSI)
Автор: Максим Шушко

Повстанці, яких пов'язують із терористичним угруповуванням "Ісламська держава" напали на школу на заході Уганди. Було вбито 37 учнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Офіційні особи Уганди заявили, що п'ятеро бойовиків проникли в гуртожиток середньої школи Лубіріха. Вони вбивали та калічили учнів за допомогою мачете, а згодом підпалили будівлю.

Місцеві мешканці розповіли, що повстанці після нападу кинули бомбу на територію гуртожитку. Зазначається, що терористи викрали шістьох учнів та втекли на територію Конго.

Угандійська влада звинуватила в нападі екстремістське угруповання "Альянс демократичних сил", яке пов'язують із терористами "Ісламська держава".

Солдати переслідують повстанців у напрямку національного парку Вірунга в Конго. Армія Уганди також розгорнула гелікоптери, щоб допомогти відслідковувати групу бойовиків над гірською місцевістю.

"Наші сили переслідують ворога, щоб врятувати викрадених і знищити цю групу", - зазначив речник оборони Уганди Фелікс Кулайгіє.

Реакція Уганди на війну в Україні

Президент Уганди Йовері Кагута Мусевені після початку повномасштабної війни в Україні заявляв, що його країна не може зайняти антиросійську позицію.

Його син заявив, що має намір послати солдатів російському диктатору Володимиру Путіну, якщо Москві "загрожуватимуть імперіалісти".

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