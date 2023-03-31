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Син президента Уганди збирається захищати Путіна "від імперіалістів": обіцяє йому солдатів

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П'ятниця 31 березня 2023 21:23
Син президента Уганди збирається захищати Путіна "від імперіалістів": обіцяє йому солдатів Фото: Мухузі Кайнегураба, син президента Уганди (twitter.com/mkainerugaba)
Автор: Іван Носальський

В Уганді мають намір послати російському диктатору Володимиру Путіну солдатів, якщо Москві "загрожуватимуть імперіалісти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сина президента Уганди, генерала Мухузі Кайнегурабу у Twitter.

"Назвіть мене путіністом, якщо хочете, але ми, Уганда, пошлемо солдатів на захист Москви, якщо їй колись загрожуватимуть імперіалісти", - написав Кайнегураба.

Зазначимо, що Уганда є одним із партнерів Росії. Зокрема президент країни Йовері Кагута Мусевені після початку повномасштабної війни в Україні заявляв, що його країна не може зайняти антиросійську позицію.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський вперше провів телефонну розмову з президентом Уганди наприкінці лютого.

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