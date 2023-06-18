Террористы напали на школу: в Уганде убили 37 детей
Повстанцы, связываемые с террористической группировкой "Исламское государство", напали на школу на западе Уганды. Были убиты 37 учеников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Официальные лица Уганды заявили, что пять боевиков проникли в общежитие средней школы Лубириха. Они убивали и калечили учеников с помощью мачете, а затем подожгли здание.
Местные жители рассказали, что повстанцы после нападения бросили бомбу на территорию общежития. Отмечается, что террористы похитили шестерых учеников и скрылись на территории Конго.
Угандийские власти обвинили в нападении экстремистскую группировку "Альянс демократических сил", которую связывают с террористами "Исламское государство".
Солдаты преследуют повстанцев в направлении национального парка Вирунга в Конго. Армия Уганды также развернула вертолеты, чтобы помочь отслеживать группу боевиков над горной местностью.
"Наши силы преследуют врага, чтобы спасти похищенных и уничтожить эту группу", - отметил спикер обороны Уганды Феликс Кулайгие.
Реакция Уганды на войну в Украине
Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени после начала полномасштабной войны в Украине заявил, что его страна не может занять антироссийскую позицию.
Его сын заявил, что намерен послать солдат российскому диктатору Владимиру Путину, если Москве будут "угрожать империалисты".
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