Терористи ХАМАС озвучили позицію на переговорах та обстріляли Ізраїль
Палестинське радикальне угруповання ХАМАС поінформувало посередників, що буде дотримуватиметься своєї початкової позиції з досягнення всеосяжного припинення вогню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Позиція угруповання передбачає виведення ізраїльських військ з Сектора Гази, повернення переміщених палестинців та "реальний" обмін полоненими.
Причиною такої заяви терористи назвали той факт, що Ізраїль не відповів на жодну з основних вимог палестинців: всеосяжне припинення вогню, виведення військ зі Смуги Гази, повернення переміщених осіб і реальний обмін полоненими.
Ізраїль постійно відкидає вимоги ХАМАС щодо повного виведення військ і постійного припинення вогню, в той час як терористичне угрупування ставить будь-яке подальше звільнення заручників в залежність від зобов'язання Ізраїлю припинити війну.
Тель-Авів відкинув цю вимогу, назвав її маячнею і наполягав на тому, що його військова кампанія зі знищення військового та управлінського потенціалу ХАМАСу відновиться, як тільки буде реалізована будь-яка угода про перемир'я у вигляді звільнення заручників.
Обстріли Ізраїлю
В понеділок, 25 березня, ХАМАС і Палестинський ісламський джихад випустили більше десятка ракет по південному Ізраїлю.
За даними Армії оборони Ізраїлю, з Сектора Газа три ракети було випущено по південному місту Сдерот. Всі вони були перехоплені засобами протиповітряної оборони.
Війна Ізраїлю з ХАМАС та мирні переговори
7 жовтня 2023 року бойовики радикального палестинського ісламського руху ХАМАС масштабно атакували Ізраїль з території Сектору Газа. У перші дні атаки терористи вбили 1200 осіб та викрали близько 253 ізраїльтян та іноземців.
У відповідь на вторгнення, наприкінці жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) почала наземну військову операцію проти ХАМАС у Секторі Газа, що триває досі. Від масштабних бойових дій та обстрілів у регіоні загинули тисячі цивільних жителів.
Минулого тижня у місті Доха (Катар) розпочалися багатосторонні переговори про припинення вогню. Адміністрація президента США Джо Байдена вперше закликала до негайного припинення вогню в регіоні.
25 березня Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію про припинення вогню в Секторі Газу до завершення Рамадану. Однак Ізраїль відмовився припиняти наступ на ХАМАС.
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