Терорист Стрєлков вирішив балотуватися в президенти РФ

Як зазначає SOTA, про висування в президенти терорист оголосив не сам, а через свого представника - співголову "Російського руху за Стрєлкова" Олега Нельзіна. Стрєлков не зміг цього зробити сам, оскільки перебуває в СІЗО через критику російського диктатора Володимира Путіна.

Так, на прес-конференції на підтримку терориста Нельзін прочитав лист Стрєлкова, написаний в СІЗО. В листі і йшлося про те, що Стрєлков самовисуватиметься в президенти Росії на виборах у 2024 році.

Крім того, Стрєлков з СІЗО доручив своїм прибічникам розгорнути штаб зі збору підписів та закликав різні російські організації підтримати його.

Хто такий Ігор Стрєлков

Ігор Стрєлков, також відомий за прізвищем Гіркін, - колишній офіцер ФСБ, який брав участь в окупації Донецької області у 2014 році. Тоді він отримав посаду "міністра оборони" так званої "ДНР".

Крім того, Стрєлков причетний до знищення малайзійського рейсу MH17 у липні 2014 року. Суд Гааги визнав Стрєлкова винним у знищенні літака та оголосив у міжнародний розшук. Росія відмовляється самостійного його видавати правосуддю.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Стрєлков почав активно критикувати російське військове керівництво і особисто Путіна. Він звинувачував їх у провалах на фронті. Як наслідок його затримали за статтею "екстремізм", а потім арештували.