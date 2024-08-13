UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Тероризували мешканців прифронтової Донецької області: СБУ нейтралізувала злочинну групу

Фото: СБУ затримала злочинну групу в Донецькій області (facebook.com/SecurSerUkraine.jpg)
Автор: Ярослава Борзова

Служба безпеки нейтралізувала злочинне угруповання, яке намагалося тримати в страху мешканців Донеччини. У результаті спецоперації затримано лідера банди – кримінальника-рецидивіста.

Про це повідомляє РБК-Україна с посиланням на пресслужбу СБУ в Telegram.

"За наявними даними, бандити тероризували жителів прифронтових міст, де обкладали "даниною" підприємців та організовували розбійні напади", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у відомстві, таким чином вони розхитували внутрішню обстановку в регіоні і намагались посилити свій вплив на криміногенну ситуацію.

"Задокументовано як фігурант намагався "вибити" з власника приватного медзакладу пів мільйона доларів", - інформують в СБУ.

Готував вбивство після отримання грошей

Згідно з матеріалами справи, у разі одержання всієї суми від потерпілого, зловмисник планував його вбити, а тіло закопати у лісосмузі за містом. Для реалізації злочину фігурант залучив двох учасників банди.

Щоб підготувати розбійний напад на підприємця, зловмисники тривалий час слідкували за ним: вивчали розпорядок дня, маршрути пересування та коло близьких знайомих. Учасники банди мали викрасти потерпілого і в багажнику авто вивезти за місто, де йому підготували "могилу".

"Співробітники Служби безпеки затримали лідера та учасників банди під час спроби викрадення потерпілого біля його помешкання", - повідомляють правоохоронці.

Обшуки та підозра

Як зазначили в Службі безпеки, при обшуках у затриманих вилучено:

  • гранати Ф-1 та РГД-5, автомат Калашникова, пістолет Макарова;

  • балаклави, лопату, рукавиці, скотч та стяжки, які фігуранти підготували для вчинення розбійного нападу та вбивства;
  • мобільні телефони із доказами злочинних дій.

Наразі лідеру банди повідомлено про за розбій, вчинений організованою групою в умовах воєнного стану.

Зловмисник перебуває під вартою. Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності всіх учасників угруповання.

Фігурантам загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

 

СБУ затримує злочинні групи

Раніше ми повідомляли про те, що правоохоронці затримали банду рекетирів у Черкасах, які вимагали з сім'ї полеглого воїна ЗСУ 5 мільйонів гривень.

Також напочатку року СБУ затримала злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців Запоріжжя. У разі відмови платити гроші, учасники банди викрадали жертв погроз та відвозили їх у закинуту будівлю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниДонецька область