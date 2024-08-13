Тероризували мешканців прифронтової Донецької області: СБУ нейтралізувала злочинну групу

Служба безпеки нейтралізувала злочинне угруповання, яке намагалося тримати в страху мешканців Донеччини. У результаті спецоперації затримано лідера банди – кримінальника-рецидивіста.
Про це повідомляє РБК-Україна с посиланням на пресслужбу СБУ в Telegram.
"За наявними даними, бандити тероризували жителів прифронтових міст, де обкладали "даниною" підприємців та організовували розбійні напади", - йдеться в повідомленні.
Як зазначають у відомстві, таким чином вони розхитували внутрішню обстановку в регіоні і намагались посилити свій вплив на криміногенну ситуацію.
"Задокументовано як фігурант намагався "вибити" з власника приватного медзакладу пів мільйона доларів", - інформують в СБУ.
Згідно з матеріалами справи, у разі одержання всієї суми від потерпілого, зловмисник планував його вбити, а тіло закопати у лісосмузі за містом. Для реалізації злочину фігурант залучив двох учасників банди.
Щоб підготувати розбійний напад на підприємця, зловмисники тривалий час слідкували за ним: вивчали розпорядок дня, маршрути пересування та коло близьких знайомих. Учасники банди мали викрасти потерпілого і в багажнику авто вивезти за місто, де йому підготували "могилу".
"Співробітники Служби безпеки затримали лідера та учасників банди під час спроби викрадення потерпілого біля його помешкання", - повідомляють правоохоронці.
Як зазначили в Службі безпеки, при обшуках у затриманих вилучено:
гранати Ф-1 та РГД-5, автомат Калашникова, пістолет Макарова;
Наразі лідеру банди повідомлено про за розбій, вчинений організованою групою в умовах воєнного стану.
Зловмисник перебуває під вартою. Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності всіх учасників угруповання.
Фігурантам загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.
Раніше ми повідомляли про те, що правоохоронці затримали банду рекетирів у Черкасах, які вимагали з сім'ї полеглого воїна ЗСУ 5 мільйонів гривень.
Також напочатку року СБУ затримала злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців Запоріжжя. У разі відмови платити гроші, учасники банди викрадали жертв погроз та відвозили їх у закинуту будівлю.
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