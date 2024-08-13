RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Терроризировали жителей прифронтовой Донецкой области: СБУ нейтрализовала преступную группу

Фото: СБУ задержала преступную группу в Донецкой области (facebook.com/SecurSerUkraine.jpg)
Автор: Ярослава Борзова

Служба безопасности нейтрализовала преступную группировку, которая пыталась держать в страхе жителей Донбасса. В результате спецоперации задержан лидер банды - уголовник-рецидивист.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ в Telegram.

"По имеющимся данным, бандиты терроризировали жителей прифронтовых городов, где облагали "данью" предпринимателей и организовывали разбойные нападения", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, таким образом они расшатывали внутреннюю обстановку в регионе и пытались усилить свое влияние на криминогенную ситуацию.

"Задокументирован как фигурант пытался "выбить" из владельца частного медучреждения полмиллиона долларов", - информируют в СБУ.

Готовил убийство после получения денег

Согласно материалам дела, в случае получения всей суммы от потерпевшего, злоумышленник планировал убить его, а тело закопать в лесополосе за городом. Для реализации преступления фигурант привлек двух участников банды.

Чтобы подготовить разбойное нападение на предпринимателя, злоумышленники долго следили за ним: изучали распорядок дня, маршруты передвижения и круг близких знакомых. Участники банды должны были угнать потерпевшего и в багажнике авто вывезти за город, где ему подготовили "могилу".

"Сотрудники Службы безопасности задержали лидера и участников банды во время попытки похищения потерпевшего возле его дома", - сообщают правоохранители.

Обыски и подозрение

Как отметили в Службе безопасности, при обысках у задержанных изъято:

  • гранаты Ф-1 и РГД-5, автомат Калашникова, пистолет Макарова;

  • балаклавы, лопату, варежки, скотч и стяжки, которые фигуранты подготовили для совершения разбойного нападения и убийства;
  • мобильные телефоны с доказательствами преступных действий.

В настоящее время лидер банды уведомлен о разбое, совершенном организованной группой в условиях военного положения.

Злоумышленник находится под стражей. Решается вопрос привлечения к ответственности всех участников группировки.

Фигурантам грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

 

СБУ задерживает преступные группы

Ранее мы сообщали о том, что правоохранители задержали банду рэкетиров в Черкассах, требовавших из семьи павшего воина ВСУ 5 миллионов гривен.

Также в начале года СБУ задержала преступную группировку, которая терроризировала жителей Запорожья. В случае отказа платить деньги, участники банды похищали жертв угроз и увозили их в заброшенное здание.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныДонецкая область